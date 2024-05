Festa Artusiana, prorogata la scadenza per candidarsi al Premio Marietta

Nell’ambito della 28esima edizione della Festa Artusiana che si svolgerà a Forlimpopoli dal 22 al 30 giugno, il Comune di Forlimpopoli - in collaborazione con Casa Artusi e con l’Associazione delle Mariette - ha bandito il tradizionale concorso che premia la realizzazione di una ricetta originale di un primo piatto (pasta fresca o secca o riso) - eseguibile in un tempo massimo di due ore - che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia e all’opera di Pellegrino Artusi, tanto negli ingredienti quanto nella tecnica di preparazione e di presentazione.

La partecipazione al Premio Marietta è riservata esclusivamente a “dilettanti”, ovvero a tutti gli appassionati di cucina e di enogastronomia che non svolgano attività professionale nel settore ristorativo o di preparazione di alimenti. Le ricette devono contenere ingredienti (per 5 persone), tempo di preparazione e tipi di cotture (forno, fornello, altro) e gli elementi di riferimento all’opera dell’Artusi (stagionalità delle materie prime, curiosità storiche, tipicità territoriale). La scadenza, inizialmente indicata a fine maggio, è stata posticipata al 5 giugno alle 17. Tutte le informazioni e il modulo di candidatura si possono trovare sul sito del Comune (su https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2130). Inoltre fino al 7 giugno alle ore 12, è inoltre possibile partecipare alla Festa Artusiana come espositori del mercato (per informazioni https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2138).