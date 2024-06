Festa Artusiana, ma non solo: lo storico ristorante 'raddoppia' e apre sotto la Loggia della Beccheria

Anche per l'estate 2024 il ristorante Anna di Forlimpopoli 'raddoppia' e si trasferisce per la cena all'aperto in piazza Pompilio, per la precisione sotto la Loggia della Beccheria a lato degli uffici dell'anagrafe. Fino al 27 luglio, infatti, uno dei ristoranti storici di Forlimpopoli sarà aperto in una doppia veste. A pranzo nella sede storica di via Matteotti, mentre la sera in piazza Pompilio 15. A vincere il bando per la concessione temporanea dello spazio della Beccheria è stato ancora una volta il ristorante fondato nel 1968 da Anna Pasini e Antonio Casadei.

Tutti i giovedì sera musica dal vivo: il locale è già aperto nella sua versione estiva da due settimane e sarà ovviamente presente alla Festa Artusiana in partenza questo sabato. "Saremo operativi dalle 19:30 alle 22:00 e sono aperte fin da ora le prenotazioni allo 0543 741330" spiegano dal ristorante. "Anna" punterà sulle classiche specialità romagnole, come da tradizione da ormai 56 anni.