Festa Artusiana, un bando per organizzatore e direttore della sezione cultura e spettacolo

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato il bando per l’individuazione del soggetto a cui appaltare i servizi di ideazione, direzione, programmazione e organizzazione degli spettacoli durante la Festa Artusiana che si terrà dal 24 giugno al 2 luglio. Per garantire una proposta complessiva varia di iniziative durante la manifestazione, sono stati scelti dall’amministrazione comunale spettacoli itineranti per grandi e piccini come modalità predefinita.

Il numero minimo di spettacoli da realizzare contemporaneamente durante la serata è di tre, di cui almeno due di animazione in strada con alcune tappe prescelte e un’esibizione specifica per i bambini sul palco allestito nel fossato della Rocca. Per integrare proposte culturali e ricreative alla celebrazione del padre della cucina italiana Pellegrino Artusi e della cultura del buon cibo, i progetti presentati dovranno essere coerenti con questa filosofia e in armonia con i tempi e i luoghi della Festa.

Sono ammessi alla partecipazione del bando le associazioni, o i gruppi di associazioni, che da statuto operano in campo artistico, e le imprese iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio per analoga attività. In entrambi i casi va indicato il nome del professionista incaricato della direzione artistica. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto per l’80% dell’offerta tecnica proposta e per il 20% di quella economica. Ad alzare il punteggio dell’offerta tecnica, oltre al progetto complessivo di tutte le attività in programma, sarà la pregressa esperienza del concorrente e del Direttore artistico nell’organizzazione di simili eventi a carattere artistico.

La base d’asta su cui effettuare il ribasso è di 16.000 euro, comprensivi di imposte e oneri di legge. Il progetto va consegnato entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio presso l’Ufficio Protocollo del Comune, presentando tutta la documentazione amministrativa necessaria, l’offerta qualitativa e l’offerta economica. Per tutte le informazioni più nel dettaglio: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2049