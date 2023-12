Festa bagnata, l’albero di Natale si accende sotto la pioggia. “Questo deve essere il periodo della rinascita”

Vin brulè e cioccolata calda per scaldarsi. Ma anche balli con gli ombrelli aperti, seguendo il ritmo danzante dei babbi natali - sotto le note di “All i want for Christmas” di Mariah Carey - arrivati in moto e bici. Nonostante la pioggia, tanti i sorrisi, soprattutto quello dei bambini. Festa dell’Immacolata bagnata in Piazza Saffi, dove una leggiadra danzatrice ha sorvolato il cuore del centro storico, dando un tocco magico per l’accensione dell’albero di Natale e del videomapping che racconta il viaggio intercontinentale sulla slitta di Babbo Natale, scoprendo luoghi ameni e meravigliosi del Pianeta. Nonostante la pioggia, in tanti - smartphone in mano - non hanno voluto perdersi la prima dell’albero natalizio illuminato a festa. Il tutto accompagnato da un’esclamazione di stupore. “Avremo tanti giorni per godere di questa bella piazza senza pioggia e divertirci”, le parole del sindaco Gian Luca Zattini.

“Si apre il periodo più bello dell’anno”, quello del Natale, “perché è la festa della famiglia e il compleanno di Gesù - le parole del primo cittadino -. Questo deve essere il periodo della rinascita, della ripresa e della serenità. Non è stato un anno semplice, ma la forza di Forlì, dei suoi cittadini e di chi vuole bene alla nostra città ci permetterà di uscire da questo incubo. Speriamo in un 2024 pieno di gioia e serenità”.