Il rischio pioggia non ferma la festa della Cgil: confermata la location di via Ribolle

Al via la Festa provinciale della Cgil. Il sindacato conferma che si svolgerà al Parco Incontro di Via Ribolle. "I dibattiti si terranno all'interno del pattinodromo, adiacente al Parco, per gentile concessione dell'Associazione sportiva Pattinodromo Forlì e nulla osta del Comune di Forlì, che ringraziamo. Mentre la parte ristoro e i tavoli saranno spostati nella struttura all'interno del Parco". Si comincia mercoledì pomeriggio, alle 16.30, con i saluti istituzionali; a seguire l’Assemblea delle Donne, con la divulgatrice Flavia Carlini, che si occupa di parità di genere, diritti e scienze sociali, il professore ordinario in Filosofia del Diritto all’Università di Modena e Reggio Emilia Thomas Casadei, la presidente dell’Assemblea regionale Emma Petitti e la consigliera regionale Lia Montalti, la segretaria generale della Cgil Cesena Bucci e la segretaria generale della Cgil Forlì Giorgini. Alle 19.30 cena di cappelletti e grigliata, accompagnata dalla musica dei Sambene, gruppo acustico marchigiano, con in repertorio brani della storia partigiana e legati al tema della memoria. Alle 21 presentazione del libro “Lavorare meno, vivere meglio” di Fausto Durante, che dialogherà con l’Assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, il presidente del Campus Unibo di Forlì Emanuele Menegatti, la segretaria confederale Cgil Tania Scacchetti. A coordinare il dibattito Ludovico Luongo, giornalista di Teleromagna.

La seconda giornata della Festa Provinciale della Cgil si aprirà alle 17 con l’incontro "Persone, Lavoro e Diritti: un’analisi regionale e provinciale", con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Provincia Forlì-Cesena Enzo Lattuca, che si confronteranno con il segretario generale Cgil Emilia Romagna Massimo Bussandri, la segretaria generale Cgil Cesena Bucci e la segretaria generale Chil Forlì Giorgini. Modera Eleonora Capelli, giornalista di Repubblica Bologna. Alle ore 19.30 cena di Paella e musica di Moreno e la sua Band, che ci porteranno in un viaggio musicale con brani intramontabili, italiani e stranieri. Alle 21 gran finale, con le segretarie generali delle due Camera del Lavoro intervisteranno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Nella due giorni saranno aperti stand gastronomici, con possibilità di prenotazione ai numeri 0543 453766 e 3482301706: mercoledì cena con cappelletti, grigliata, piadina e patatine fritte, mentre giovedì sarà protagonista la paella con vino rosso e bianco (solo su prenotazione).