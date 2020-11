Festa degli Orti 2020: tante scuole del territorio partecipano all'evento digitale

Mercoledì 11 novembre, in occasione di San Martino, si è svolta la Festa degli Orti in Condotta 2020. Una festa digitale che ha coinvolto oltre 110 scuole d’Italia fra cui molte del nostro territorio. Una festa particolare quella 2020 degli 'Orti in Condotta’ che si è svolta totalmente online, e che ha saputo coinvolgere molti bambini e maestre anche in questa edizione dedicata all’acqua.

Il titolo scelto per l’evento è ‘Tutto lascia un’impronta’, titolo pensato con riferimento all’acqua quale risorsa unica ed indispensabile per ogni attività umana, non solo per dissetarsi e lavarsi, ma soprattutto per l’utilizzo in agricoltura. Come noto le disponibilità idriche non sono infinite e da questo nasce la necessità di imparare a gestire ed usare le fonti preservandole anche da contaminazione ed inquinamento. Proprio ai più piccoli viene insegnata questa necessità attraverso tutte le attività di questo anno scolastico del progetto Orti in Condotta.

La Condotta di Forlì ha coinvolto anche in questa edizione numerose scuole fornendo loro, grazie al contributo del Rotary Forlì Tre Valli, il KIT predisposto da Slow Food Italia. Tale kit è stato utilizzato dalle classi durante la festa dell’11 novembre permettendo ai bambini diverse attività educative ed interattive.

Queste le scuole che hanno partecipato:

Forlì: Scuola Elementare Archimede Mellini

Villafranca: Scuola dell’infanzia “Il Pettirosso"

Forlimpopoli: Scuola Materna “Pollicino”, Scuola primaria De Amicis, Scuola Materna “L’Acquerello”, Scuola Materna “Spallicci”, Scuola Elementare Don Milani, Scuola materna "Gianni Rodari

Predappio: Scuola Elementare Adone Zoli

Bertinoro-Fratta Terme: Scuola dell’Infanzia Mariele Ventre

Santa Maria Nuova: Scuola dell’Infanzia Il Cucciolo

Santa Sofia: Scuola Primaria e scuola secondaria Istituto Comprensivo di Santa Sofia

Per chi fosse se la fosse persa e fosse interessato è disponibile la registrazione della Festa degli Orti 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=eugdQX4Yxu8&feature=youtu.be