Festa del Condominio con la consegna dei diplomi ai trentaquattro corsisti

Confedilizia Forlì-Cesena ha celebrato sabato la 18esima edizione della Festa del Condominio, un'occasione di incontro e confronto con numerosi amministratori di condominio. L’evento, svoltosi alla sala “Avv. Veruska Bersani”, nella sede dell’Associazione in via Giorgina Saffi 9, è stato anche l’occasione per la consegna dei diplomi del 13esimo corso di formazione periodica per amministratori condominiali, grazie alle lezioni predisposte dall’associazione dei proprietari di immobili in collaborazione con Air di Sidel Ingegneria.

La consegna dei diplomi ai trentaquattro corsisti è avvenuta alla presenza del presidente provinciale, Carlo Caselli, del presidente del Centro Studi e responsabile scientifico del corso, Franco Bagnara, del presidente vicario Stefano Senzani, del segretario generale, Vincenzo Bongiorno e del direttore, Christian Battani. "Anche quest’anno - afferma il presidente Caselli - la Festa del Condominio si è rivelato un momento molto importante, un’occasione davvero utile di incontro e confronto, importante a maggior ragione in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando. Vi è grande preoccupazione per l’aumento delle bollette, e gli amministratori di condominio ci hanno manifestato il fatto che molte famiglie non riescono a far fronte alle spese. Occorrono interventi concreti e urgenti a tutela dei più fragili e del ceto medio. La misura è colma e l’auspicio è che la politica riesca a sintonizzarsi con le esigenze e la vita delle persone".

I corsisti che hanno conseguito il diploma sono Letizia Bucci, Fausto Campidelli, Monia Casadio, Rossella Ceccarini, Barbara Cervi, Roberta Cinque, Elisa Dardari, Leonardo Fiori, Cinzia Gasperoni, Elisabetta Gasperoni, Dimitri Giorgini, Roberta Giorgini, Sandra Laghi, Rocco Lodise, Fausto Lorenzini, Gianluca Lugaresi, Franco Maltoni, Licia Mambelli, Silvia Mambelli, Maurizio Mastrogirolamo, Stefano Molduzzi, Massimiliano Mordenti, Vito Antonio Mosa, Michela Piccirillo, Maria Cristina Piovaccari, Stefano Ricci, Serena Sansovini, Alessandra Sansovini, Simone Sasselli, Francesca Sirri, Massimiliano Treossi, Raffaella Zavalloni e Luciano Zitiello.