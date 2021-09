Festa dell'Ospitalità, si rinnova l'antica tradizione medievale alla Colonna degli Anelli

Si è rinnovata domenica mattina la tradizione ai piedi della Colonna degli Anelli con la Festa dell'Ospitalità. La manifestazione nella sua parte storica ha visto come cornice una rievocazione storica, animata dallo spettacolo variopinto di figuranti in costume e sbandieratori. Da 95 anni, nella prima domenica di settembre, si rinnova la tradizione medievale, quando i forestieri che arrivavano in città, legando il cavallo a un anello, diventavano ospiti della famiglia a cui era stato assegnato. Al Giardino della Rocca la consegna del Premio Ermete Novelli all'artista Ivano Marescotti.