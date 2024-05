"Festa della Mamma", i volontari Ior pronti ad invadere le piazze con le azalee solidali

Più di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma.

L’Istituto Oncologico Romagnolo si presenta col vestito migliore al fine settimana, e per sabato 11 e domenica 12 maggio è pronto a invadere le piazze della Romagna con le sue coloratissime azalee solidali. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, la cartolina piantabile a sostegno della ricerca scientifica, e aver fatto “sbocciare” le nove sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di tornare a fare pratica di solidarietà in presenza. Sono previste più di 200 postazioni in tutta la Romagna: una straordinaria festa di volontariato, con 600 persone coinvolte che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

«Mai come in questo caso “fare la differenza” assume un significato concreto: la Festa della Mamma 2023 portò alla causa circa 290.000 euro, frutto di più di 15000 azalee vendute – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – un risultato straordinario anche in considerazione del fatto che vi furono le prime avvisaglie del violento alluvione che ha poi colpito nei giorni seguenti così duramente il territorio in cui viviamo. Sono cifre che premiano l’impegno dei tanti volontari che in questo fine settimana sottraggono anche solo un’ora alle proprie famiglie e alle proprie passioni per dedicarsi a chi soffre, e che nel 2023 rimasero stoicamente al proprio posto sotto l’ombrello pur di non venir meno al proprio “dovere”. A un anno di distanza la nostra Romagna tornerà in fiore e lo farà appunto grazie a questa grande festa di solidarietà, che riconferma quanto sia importante il ruolo del volontariato nelle nostre vite e per il benessere della nostra società. Come sempre ci sarà grande competizione tra campanili per decidere qual è la Provincia o il Comune più solidale: una rivalità tutto sommato divertente e sana, che innescherà ancor maggiori motivazioni per raggiungere i risultati straordinari che tutti ci aspettiamo e avvicinarci ad un futuro sempre più libero dal cancro».

Ai banchetti in presenza si aggiunge la possibilità della cosiddetta “azalea sospesa”, da recapitare a tutte le mamme e le pazienti ricoverate negli Hospice della Romagna. Un dono a sorpresa, un gesto di vicinanza alle donne che stanno affrontando nelle strutture di Villa Adalgisa di Ravenna, Villa Agnesina di Faenza, “Corelli Grappedelli” di Lugo, nonché a Savignano e a Rimini, le fasi più critiche della malattia. Chiunque voglia approfittare di questa bella iniziativa di solidarietà può farlo collegandosi al sito dedicato https://shop.ior-romagna.it/festa-della-mamma.html ed effettuando una donazione direttamente online.

Per i cittadini della provincia di Forlì-Cesena che invece vogliono donare alla donna più importante della loro vita una splendida azalea, l’appuntamento è nelle location elencate di seguito. La lista completa si trova sempre sul sito www.ior-romagna.it.

Cesena e dintorni

Piazza Del Duomo, Cesena - sabato 11 e domenica 12 maggio

Ospedale Bufalini, Cesena - sabato 11 maggio al mattino

Ipermercato Famila di Torre del Moro, Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Centro Commerciale Montefiore, Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Ipercoop Lungosavio , Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Piazzetta di Calisese, Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Famila di Piazza A. Magnani, Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Conad Super Store di Ponte Abbadesse, Cesena - sabato 11 maggio

Non Solo Bar, San Cristoforo, Cesena - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Farmacia Ioli, Corso Garibaldi, Cesenatico - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Supermercato Famila, Via Buozzi, Gambettola - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Mostrascambio, Via Ravaldini, Gambettola - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Piazza del Municipio, Longiano - sabato 11 maggio

Piazzale della Chiesa, S. Angelo Di Gatteo - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Stabilimento Balneare Flamingo Beach 283, Milano Marittima - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Piazza Battaglini, San Mauro Pascoli - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Romagna Shopping Valley, Savignano Sul Rubicone - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio

Corso Vendemini, Savignano sul rubicone - sabato 11 maggio

Forlì e dintorni

Farmacia Ca' Rossa, Via Campo degli Svizzeri 67/C - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Zona IVA, Viale Risorgimento 281 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Ospedaletto, Via Ravegnana 384 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Punta di Ferro, Piazzale della Cooperazione 2/3 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Bussecchio, Via Piolanti 20 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Comunale De Calboli, Largo de Calboli 1 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

Farmacia Comunale, Piazza Martiri di Cefalonia 10 - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (8,30-12,30; 15,30-19,30)

IPER Punta di Ferro, Piazzale della Cooperazione 2 - sabato 11 maggio e domenica 12 maggio (dalle 9.00 alle 19.00)

Ospedale Morgagni Pierantoni, Via Carlo Forlanini, 34 - da lunedì 6 maggio (dalle 8,30 alle 13) a venerdì 10 maggio (dalle 8,30 alle 13)

Conad Cava, Piazzale Pierluigi Giovagnoli 3 - sabato 11 maggio (dalle 8 alle 19)

Conad Ravaldino, Via Corbari, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8 alle 19)

Centro Commerciale Curiel, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8 alle 19)

P.Le Pieve, San Martino In Strada, Forlì sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Conad Bengasi, Via Bengasi 51, Forlì sabato 11 maggio dalle (8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Saffi, Forlì sabato 11 maggio ( dalle 8 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8 alle 14)

Piazza Giovanni XXIII, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 11 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Giardini Pubblici, Piazzale Della Vittoria, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 11 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Conad Stadium, Piazzale Falcone Borsellino, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8 alle 19)

Centro Commerciale V.Balzella 75, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8 alle 19)

Conad SuperStore Ronco, Via Augusto Antonio Dirani 6, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Famila, Via Andrea Costa 49, Forlì sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Conad Appennino, Viale Risorgimento 254, Forlì - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 14)

Campo Sportivo ASD Carpinello, Via Cervese, 229, Forlì - venerdì 10 maggio (dalle 16 alle 22)

Giardini Pubblici, San Piero In Bagno - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 11 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Ricasoli, Bagno Di Romagna - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 11 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Conad Rabbi, Predappio - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18)

A&O, Predappio - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18)

Piazza Pertini, Fiumana - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18)

Piazza Dei Caduti, Premilcuore - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Della Vittoria, Dovadola - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Garibaldi, Rocca San Casciano - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

La Divina Edicola di Calboli Maria Luisa, Via Roma 4, Bertinoro - da giovedì 2 maggio a sabato 11 maggio (dalle 6,15-13,00 e dalle 15,30-20,00)

Conad Via Santa Croce 3857, Santa Maria Nuova - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Garibaldi, Forlimpopoli - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Viale Marconi Ingresso Terme, Castrocaro Terme - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza D'Armi, Terra Del Sole - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Matteotti, Civitella Di Romagna - domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Gramsci, Galeata - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18)

Via Nefetti Davanti Chiesa Santa Lucia, Santa Sofia - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

Piazza Felice Orsini, Meldola - sabato 11 maggio (dalle 8,30 alle 18) e domenica 12 maggio (dalle 8,30 alle 12,30)

IRST IRCCS Dino Amadori, Via Piero Maroncelli, 40, Meldola - da venerdì 27 maggio