Festa della Mamma, lotta contro il cancro: i volontari Ior nelle piazze con le azalee solidali. Gli stand a Forlì-Cesena

L’Istituto Oncologico Romagnolo è prontissimo a far scattare la fase tre di quella che è probabilmente l’iniziativa più bella legata alla lotta contro il cancro: la distribuzione di azalee solidali in occasione della Festa della Mamma. Dopo aver dato a tutti la possibilità di acquistare direttamente online, dal proprio sito internet, il fiore a sostegno della ricerca scientifica a partire dal 20 aprile, e aver fatto “sbocciare” appena una settimana dopo le dieci sedi sparse sul territorio mettendo a disposizione il regalo per la donna più importante a chiunque volesse giocare d’anticipo, è arrivato finalmente il momento di invadere le piazze e le vie del nostro territorio. Da venerdì 6 a domenica 8 sono previste più di 150 postazioni in tutta la Romagna: un dispiegamento imponente di circa 500 volontari, che in maniera assolutamente altruistica e gratuita si mettono a disposizione per tornare a fare la differenza in presenza e sostenere la ricerca scientifica che dona le speranze più promettenti e innovative di cura per i tanti che lottano contro il cancro ogni giorno.

"Le previsioni meteo non sono delle migliori, soprattutto per la giornata di venerdì, ma sappiamo che i nostri volontari non si tireranno indietro – ha spiegato il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – pioggia o sole in questo weekend si celebra la Festa della Mamma, una festa che da più di trent’anni per noi rappresenta il modo più bello di fare qualcosa di concreto per sottrarre futuro ai tumori e restituirlo ai malati. Speriamo quindi che, come noi ci saremo in ogni caso, anche i cittadini della Romagna risponderanno presente: per noi si tratta di un’occasione troppo importante di sostegno alla ricerca, l’arma più potente che abbiamo per realizzare la vision del nostro fondatore, il prof. Amadori, che vedeva questo come il secolo in cui questa malattia avrebbe subito il colpo decisivo".

Proprio in virtù delle previsioni meteo avverse l’Istituto Oncologico Romagnolo mantiene aperta anche la possibilità di acquisto online con consegna direttamente a domicilio ma non garantita entro l’8 maggio: l’indirizzo a cui effettuare l’ordine è https://shop.ior-romagna.it/festa-della-mamma.html. Resta anche l’iniziativa “Un’azalea per gli Hospice”: una sorta di “regalo sospeso” che ognuno può effettuare a favore delle mamme che sono ricoverate in una delle strutture della Romagna. Un modo per dimostrare vicinanza alle persone alle prese con le fasi più delicate della malattia e che hanno probabilmente sofferto più di ogni altro le restrizioni legate al Covid-19.

Per quanto riguarda invece le postazioni degli stand, i cittadini della provincia di Forlì-Cesena potranno trovare i banchetti dei volontari dello IOR nelle location elencate di seguito. La lista completa si trova sempre sul sito www.ior-romagna.it.

