Festa della Polizia Penitenziaria, la direttrice del carcere: "Il territorio ci aiuti nella rieducazione"

Si è tenuta venerdì pomeriggio nel giardino interno della Casa Circondariale di Forlì la celebrazione del 202° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sono stati letti i messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, tutti concordi nel sottolineare l’importanza del compito Istituzionale della Polizia Penitenziaria che è quello di aumentare la sicurezza del territorio attraverso l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale con legalità, umanità e speranza.

Palma Mercurio, alla guida del penitenziario cittadino da ormai 10 anni, ha ricordato “la sfida forte come quella di accompagnare il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati e si trovano di fronte al proprio errore, spesso senza prospettive”, spiega una nota del carcere. E ancora: “Lanciamo un appello al generoso territorio romgnolo di non abbandonare l’istituto ma di continuare a collaborare, facendosi carico di una prerogativa, quella della responsabilizzazione e della rieducazione, che non può essere solo dello Stato, ma deve essere condivisa da tutti gli attori sociali”. Successivamente sono state conferite due ricompense al personale che si è distinto per il particolare impegno nel servizio istituzionale, sempre legato alla prevenzione di gravi conseguenze negative per la vita umana di singoli detenuti o di intere sezioni.