Festa della Repubblica, Bertinoro incorona il re dei dolci Giulio Babbi: "Passione e dedizione"

Dopo due anni di pandemia, a Bertinoro si torna a celebrare la Festa della Repubblica con un grande evento pubblico in programma giovedì in Piazza della Libertà. Alle 17 andrà in scena il “Concerto della Repubblica”, a cura della Scuola Musicale di Bertinoro “D. Alighieri”. Successivamente, intorno alle 19, il sindaco Gessica Allegni consegnerà la Medaglia di Bertinoro per la Repubblica a Giulio Babbi, presidente dell'azienda “Babbi Srl”, famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti dolciari di altissima qualità. Durante la manifestazione sarà allestito un tavolo in cui Orogel offrirà frutta fresca a tutti i presenti.

“Sarà un grande onore poter conferire la medaglia a Giulio Babbi, in rappresentanza dell’omonima azienda, che proprio quest'anno compie 70 anni e che fu fondata dal padre Attilio per poi essere portata avanti da tutte le successive generazioni. L’azienda Babbi è una realtà oggi oggi conosciuta nel mondo, che ha saputo mantenere una dimensione familiare, fondata sulla passione e la dedizione dei suoi lavoratori” afferma il sindaco.