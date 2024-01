Festa della Repubblica il 25 aprile: spunta l'errore nel calendario del Comune di Predappio

Il 25 aprile indicata come la Festa della Repubblica, mentre il 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, indicato come festivo anziché l'1, festa di tutti i santi. Sono gli errori che hanno macchiato il calendario 2024 del Comune di Predappio, destinato a cittadini e imprese. Attraverso un post pubblicato sui social, il Comune si scusa per i due errori, specificando che "non sono dipesi dall'amministrazione", ma dalla tipografia.

Sono gli scavi archeologici di Fiumana i protagonisti del calendario 2024. "Nella zona industriale di Fiumana, era nota da tempo la presenza di resti di una villa romana sotto uno strato di terreno in un campo coltivato - viene ricordato -. Gli ultimi studi risalivano ad oltre 60 anni fa. Da foto aeree e satellitari si notava la crescita non omogenea delle colture e quindi la presenza nel sottosuolo di tracce di un’antica costruzione. Grazie ai fondi del comune, al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi e al lavoro dell’università di Parma, nel 2022 sono ripartiti i lavori di scavo".

"I nuovi ritrovamenti hanno suscitato grande interesse e sono stati illustrati in consiglio comunale, in una serata alla sala Europa, con una visita in loco aperta a tutti e nelle scuole del nostro territorio. La tanta attenzione sui social, tra i nostri concittadini e tra gli esperti di archeologia ci ha spinto a realizzare questo calendario. Le scoperte archeologiche di Fiumana ci accompagneranno in questi mesi fino ai nuovi scavi che avverranno nell’estate del 2024 e, ci auguriamo, anche in futuro", conclude l'amministrazione comunale.