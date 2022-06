Festa della Repubblica, la consegna delle onorificenze all'insegna della musica "Prog"

Un festeggiamento all'insegna della musica Prog, il progressive rock anni '70. Il teatro Bonci di Cesena ha ospitato la cerimonia dei festeggiamenti del 2 giugno, nel corso delle quali sono state consegnate le onorificenze. Il riconoscimento di cavaliere a Claudia Matteucci di Modigliana ("per lunghi mesi è stata punto di riferimento nell'assistenza sanitaria per la nostra comunità", ha ricordato il sindaco Jader Dardi) e ai forlivesi Andrea Fabbri, Antonio Guarini, al primario di Rianimazione Stefano Maitan, a Patrizia Angela Paola Amato, Claudia Casadei, Monica Gatti, Edmondo Mazzoni, Marilena Mordenti, Sabrina Raggi e al vice direttore dell'ospedale di Forlì Elena Vetri. Riconoscimento di ufficiale al luogotenente dell'Arma in pensione Stefano Borreca, ex comandante dei Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole, al capo di gabinetto Maurizio Marcello Emilio Maccora, mentre il titolo di commendatore a Vittorio Ragazzini.