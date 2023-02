Festa di Carnevale in piazza, in tanti si ritrovano a Meldola per stare assieme

Una straordinaria partecipazione di pubblico sabato a "Meldola in Maschera", festa di carnevale promossa da Amministrazione Comunale, Proloco Città di Meldola, dalla comunità cattolica meldolese, i comitati genitori delle scuole meldolesi in collaborazione con le associazioni cittadine. Grandi e piccoli si sono divertiti in piazza Orsini con le tante proposte di animazione, giochi di carnevale, teatro dei burattini, giochi in legno, esibizioni di ballo e giochi sportivi. La festa più “matta” di tutte le feste dove ognuno si traveste eliminando le differenze, dove si ribalta la realtà con la fantasia, dove lo scherzo è sempre ammesso si è conclusa con la sfilata dei bambini vestiti per l’occasione con bellissimi costumi di carnevale.

"È stata una meravigliosa occasione che ha reso ancor più bella la nostra città. Tutto questo è stato reso possibile solo grazie al coinvolgimento di tutta la comunità e dei tanti volontari che hanno messo a disposizione tempo, energie ed idee per Meldola. Da parte dell'intera Amministrazione Comunale un enorme grazie a Proloco Città di Meldola, alla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, ai catechisti ed ai gruppi ACR, ai Comitati Genitori, a Nonno Banter 57 Aps, ad Avis Meldola, agli artisti di strada, ad Evergreen Asd, ai burattini della Compagnia della Ghironda, a Pina e Gulliver, a Dream Dance School, alla Protezione Civile, a tutte le nostre attività e realtà, ai volontari, ai figuranti e ai dipendenti comunali. Un grande grazie ai forni ed alle pasticcerie meldolesi che insieme a Coop di Meldola hanno offerto una golosa merenda a tutti i bimbi. Ma soprattutto grazie a chi ha partecipato rendendo magica questa giornata", commentano il sndaco Roberto Cavallucci e l'assessora Jennifer Ruffilli.