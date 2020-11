Festa di Santa Caterina: chiudono gli EcoCentri di Bertinoro e di Santa Maria Nuova

Mercoledì 25 novembre gli EcoCentri di Bertinoro (via Cellaimo) e di Santa Maria Nuova (via Caduti di via Fani) rimarranno chiusi in occasione della festa del Santo Patrono. Informa Alea Ambiente: "Cittadini e imprese che avessero necessità di conferire i propri rifiuti, potranno recarsi in uno dei Centri di raccolta dei Comuni limitrofi, consultando orari e informazioni disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente". La raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale, invece, non subirà alcuna variazione e si svolgerà secondo quanto indicato sull’EcoCalendario.