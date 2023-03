Lotta alla parità di genere, in Piazza Saffi con scarpe diverse per "abbattere i pregiudizi culturali"

Quella dell'8 marzo, giornata della donna, è stata un’occasione per confermare il diritto all’uguaglianza e alla parità di genere, il rispetto della dignità, il rifiuto di ogni tipo di violenza. Il Soroptimist International Club Forlì ha aderito ai tanti eventi promossi dalle associazioni del territorio; in particolare le socie del Club forlivese, con il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle Pari Opportunità, hanno proposto, attraverso l’affissione di una locandina presso attività commerciali, scuole, università, biblioteche, un invito rivolto a tutta la cittadinanza a indossare due scarpe diverse per divulgare sempre più la consapevolezza della continua disuguaglianza globale sperimentata dalle donne nella loro vita quotidiana.

"Tale disuguaglianza si manifesta, nel mondo, nell’accesso non uniforme all’istruzione, nel divario retributivo, nell’accesso all’assistenza sanitaria e alla salute sessuale, nei matrimoni infantili, nella violenza di genere, nella leadership femminile e partecipazione politica", sottolinea la presidente, Ivonne Grimaldi. Riunitesi in Piazza Saffi, le socie, indossando scarpe diverse, hanno simbolicamente ribadito quanto sia importante la parità di genere, in tutti i luoghi e in tutte le situazioni, perché, come ha evidenziato Grimaldi, "il cammino da percorrere per abbattere gli steccati alzati dagli stereotipi di genere e dai pregiudizi culturali è ancora lungo".