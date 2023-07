Festa finale per i centri estivi della Domus Coop: oltre 250 fra bimbi, ragazzi e "nonni di quartiere"

Un momento di gioia e condivisione per tutto il quartiere e per tutta la città: c’erano oltre 250 persone in via Pacchioni 44/A alla festa finale dei Centri Estivi della Cooperativa Domus Coop di Forlì, realtà che gestisce centri educativi e progetti di qualificazione scolastica, comunità per minori e mamma-bambino, attività per anziani e strutture per la salute mentale. 180 bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, 30 ragazzi delle superiori, 25 educatori, un gruppo di genitori e di “nonni” del quartiere di Coriano e alcuni ospiti d’onore speciali: l’assessora ai Servizi educativi, scuola e formazione e Politiche giovanili del Comune di Forlì, Paola Casara, il nuovo dirigente del Servizio Scuola e Sport, Benedetta Squarcia, e Silvia Evangelisti, pedagogista del Coordinamento Pedagogico 6-18 anni.

"Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Forlì per il sostegno alle nostre iniziative e per la capacità di riconoscere e valorizzare la passione educativa che ci muove in ogni nostra attività - ha commentato il vicepresidente di Domus Coop, Massimo Fabbri -: quest’anno la proposta dei Centri Estivi Domus Coop ha raggiunto oltre 400 bambini e ragazzi di Forlì: tante famiglie hanno usufruito di questo servizio utilizzando i voucher Centri Estivi e le misure di sostegno riconosciute dal Comune di Forlì alle situazioni colpite dall’alluvione dello scorso maggio". "È estremamente importante poter contare, nel nostro territorio di luoghi educativi per le nuove generazioni - ha sottolineato Casara - salutando i bambini, i ragazzi, le famiglie e i cittadini presenti – ma anche realtà che sappiano e possano sostenere le famiglie promuovendo l’accesso a servizi che le supportino nel compito genitoriale".

"Oggi è una grande giornata di festa – ha concluso Fabbri - i nostri bimbi e ragazzi hanno cantato, hanno messo in scena insieme agli educatori l’ultima puntata del racconto che ha attraversato il Centro Estivo per tutta la sua durata e hanno raccontato quanto vissuto in queste settimane insieme, e la presenza di tante persone del quartiere mostra l’importanza del radicamento nel territorio. Un risultato frutto anche del lavoro di tanti: educatori, amici, volontari, collaboratori che hanno messo un enorme impegno per regalare a tutti i nostri ragazzi un’esperienza piena, ricca, non banale, una vera ‘avventura grande come l’estate’, nel segno dell’amicizia e della condivisione".