Celebrata in Piazza Dante la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate

Forlì ha celebrato la "Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate". La giornata è iniziata con una messa in suffragio nella cattedrale di Forlì officiata dal vescovo Livio Corazza, mentre in piazza Dante Alighieri si è svolta la cerimonia istituzionale, alla presenza delle istituzioni locali, rappresentanze militari, associazionistiche e d'Arma. Qui ha avuto luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e del Ministro della difesa. E' seguita la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti "Gialli del Calvario" (a rendere gli onori una Compagnia d’Onore Interforze. In serata la cerimonia dell’ammainabandiera a cura di una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste.