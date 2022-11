Oltre 600 giovani delle scuole alla festa di Halloween in disco all'insegna del sano divertimento

Halloween all'insegna del sano divertimento. Erano infatti oltre 600 i ragazzini di seconda e terza media e prima superiore che sabato scorso hanno partecipato all'evento di Halloween "Sunday Club" organizzato grazie alla collaborazione del Controsenso, di diverse scuole e associazioni genitori delle stesse. "La discoteca si è riempita di energia positiva - racconta Matilde Montanari, ideatrice del progetto del sano divertimento Big Fun No Trip e tra gli organizzatori dell'evento -. Tutto è andato oltre ogni rosea aspettativa".

Nel corso della serata era possibile gustare pop corn e cocktail rigorosamente analcolici speciali, tra cui il “candy shot” realizzato con succo d’arancia, ananas, lemon e caramelle gommose; mentre ad animare la festa vocalist, Ddj ed esibizioni live di artisti locali, tra cui quella di Matilde. In programma ci sono altre feste: le date sono quelle del 18 dicembre e del 26 febbraio.

"L’obiettivo è quello di ricercare un divertimento autentico, creare momenti di aggregazione, ballo e socialità per tutti i ragazzi. Spesso infatti è luogo comune associare la discoteca alla trasgressione e si tende a demonizzarla, con eventi come questi si cerca sensibilizzare i genitori e soprattutto di far capire ai ragazzi che non c’è bisogno di sballarsi a tutti i costi per divertirsi", conclude Matilde.