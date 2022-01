L'Istituto Artusi in festa per l’inaugurazione della nuova sede ristrutturata: "C'è tanta voglia di ricominciare"

Venerdì la grande sala dei ricevimenti dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli apre le porte per celebrare una serata-evento in occasione della inaugurazione della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore ospitante l’Istituto Alberghiero finalmente tornato agibile in tutti i suoi spazi al termine di un lungo e complesso cantiere.

"I lavori di ristrutturazione - spiega il dirigente scolastico, professoressa Mariella Pieri - sono iniziati a gennaio 2020 e hanno interessato il consolidamento dell’intera struttura, coinvolgendo il rifacimento quasi totale del tetto e dei solai. L’intervento, gestito dall’amministrazione provinciale con l’impiego di ingenti risorse, ha subìto poi alcuni rallentamenti dovuti al fermo forzoso causato dalla situazione pandemica e dai controlli e verifiche della Sovrintendenza dei Beni Culturali, essendo il nostro un edificio di pregio storico. In più, pur essendo completati i lavori in muratura, è stato necessario attendere il completamento dei lavori di impiantistica in alcune parti dell’edificio e nei laboratori, in cui sono stati installati nuovi impianti di aspirazione e di condizionamento dell’aria".

"Ora finalmente - prosegue Pieri - con grande orgoglio e soddisfazione l’edificio è stato riconsegnato in ogni sua parte alla comunità scolastica artusiana, riconquistando la piena agibilità". Alla cena di inaugurazione parteciperanno esponenti dell’amministrazione provinciale, tra cui l’architetto Alessandro Costa, dirigente del settore edilizia, l’ingegner Renzo Rivalta, direttore dei lavori, Valentina Ancarani, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, e componenti della giunta comunale, tra cui Milena Garavini, sindaco di Forlimpopoli, e l’architetto Gian Matteo Peperoni, assessore con delega all’ambiente e alle politiche energetiche e di sostenibilità del Comune di Forlimpopoli.

Insieme alle autorità civili, presenzieranno all’evento anche i componenti del Consiglio di Istituto, i collaboratori del dirigente, la segreteria e alcune delle maestranze che, affiancando la provincia, si sono alacremente adoperate per la riapertura dei locali. Alle ore 19, prima di gustare le delizie culinarie preparate con arte e sapienza dagli studenti aspiranti chef coordinati dai loro docenti, l’assessore Peperoni terrà una conferenza in Aula Magna in cui, mostrando disegni originali dell’epoca, illustrerà le varie fasi della storia dell’edificio, ex regio istituto magistrale, che negli anni ha ospitato tanti illustri maestri.

Il menù della serata vedrà il susseguirsi in tavola di piatti della tradizione artusiana, associati a sapori tipici del territorio e della stagione invernale, che saranno raccontati ed illustrati ai commensali dagli alunni dell’indirizzo di accoglienza turistica. In tavola si alterneranno gobbi fritti con salsa del Papa, ricetta Artusi numero 135, lombetto stagionato in casa con puntarelle e alici fresche marinate, cipolline ai cotechini, ricetta Artusi n.411 e riso all’uovo con brodo di spinale, arance candite e noce moscata. “Ma l’ingrediente principe - continua il dirigente scolastico - sarà certamente la tanta voglia di ricominciare e il desiderio dei nostri ragazzi di mettere in campo tutte le loro competenze e conoscenze, dimostrando la loro alta professionalità in formazione. Anche quest’anno i dati di Eduscopio della Fondazione Agnelli hanno, infatti, riconfermato il nostro Istituto al primo posto tra le scuole della provincia per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi con un indice di occupazione dei diplomati dell'Artusi pari al 79%".

Infine, conclude il Dirigente Scolastico: "Desidero ringraziare l’amministrazione provinciale e comunale che mai ci hanno fatto mancare il loro supporto, accompagnandoci attraverso le complesse fasi dei lavori. Non solo, un sentito ringraziamento va anche ai docenti e a tutto il personale scolastico per essere riusciti, in questi anni complicati in cui abbiamo vissuto un’emergenza nell’emergenza, ad assicurare gli obiettivi dell’offerta formativa senza perdersi mai d’animo, dimostrando di essere professionisti di grande eccellenza e infine un ringraziamento alle famiglie che ci hanno sempre accordato fiducia, pur soffrendo i disagi della riorganizzazione dell’attività didattica dovuta all’inagibilità degli spazi".