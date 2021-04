25 aprile, Forlì celebra il 76esimo della Liberazione e premia online gli studenti

Il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara premieranno in videoconferenza i ragazzi vincitori del concorso "25 Aprile 2021"

Domenica ricorre il 76° anniversario della Liberazione d’Italia. Il programma, organizzato dal Comune di Forlì, prevede, un primo momento commemorativo in Piazza Saffi, alla presenza di una rappresentanza delle autorità cittadine e delle associazioni partigiane. A causa delle vigenti limitazioni sanitarie sarà una cerimonia simbolica. Alle 11 nella Sala del Consiglio Comunale, il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara premieranno in videoconferenza i ragazzi vincitori del concorso "25 Aprile 2021".

Sono stati più di 400 i lavori che tutte le scuole del territorio, elementari, medie, superiori, hanno presentato per questa edizione era-Covid, nonostante le enormi difficoltà che il mondo scolastico sta attraversando. Sono centinaia i ragazzi che hanno fatto propria la proposta del Comune di riflettere sui valori del 25 Aprile e grazie alla loro fantasia ed impegno è stato prodotto un video che raccoglie le opere di tutti, così che nulla vada disperso. Lo stesso verrà presentato in occasione dell’incontro. Sarà possibile assistere alla videoconferenza in streaming accedendo attraverso il sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it .