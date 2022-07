Solennità della Beata Vergine del Carmelo ancora a San Mercuriale. Ma il Carmine riaprirà ad agosto

“Anche quest’anno la festa si terrà a San Mercuriale, ma contiamo di riaprire il Carmine ad agosto”. Sarà il triduo di preparazione, in programma da giovedì a sabato, a sancire l’avvio delle celebrazioni della Beata Vergine del Carmelo, che per il secondo anno consecutivo sarà onorata nella centralissima abbazia di San Mercuriale, in sostituzione della chiesa del Carmine, tuttora inagibile a causa dei lavori in corso di restauro di tetto e capriate della navata centrale.

Giovedì e venerdì ricalcano lo stesso programma, con la S. Messa alle 8 e il Rosario alle 20, seguito alle 20.30 da un’altra celebrazione eucaristica: se quella del 14 sarà in suffragio della terziaria Cristina Betti a tre anni dalla scomparsa causata dalla sla, la Messa del 15 è invece dedicata all’indimenticabile architetto forlivese Roberto Pistolesi, scomparso improvvisamente nell’estate 2020. Tutte le celebrazioni serali del triduo saranno caratterizzate dalle meditazioni di don Alessandro Ravaglioli.

Sempre dalla locandina della festa, che quest’anno per la prima volta è coordinata dal nuovo parroco dell’Unità pastorale del centro Storico, don Antonino Nicotra, spiccano gli eventi serali di sabato: alle 20.30 Messa concelebrata dai sacerdoti del Centro storico, seguita dalla tradizionale processione della statua della Vergine lungo gli assi di collegamento fra il Carmine e San Mercuriale, ossia via dei Filergiti, via Fratti, corso Mazzini e ritorno in abbazia col canto delle Litanie.

Domenica, giorno proprio della solennità, alle 8.30 recita delle lodi, seguita alle 9 e alle 11 dalle celebrazioni eucaristiche presiedute rispettivamente dal rettore don Nino Nicotra e dal vescovo di Forlì – Bertinoro mons. Livio Corazza, con il rinnovo dei voti del Terz’ordine carmelitano e supplica alla Beata Vergine del Carmine. Alle 18.30 secondi vespri e alle 19 santa messa. Nei giorni di preparazione alla festa, nella sacrestia di San Mercuriale sarà possibile contribuire alla manutenzione e al recupero della chiesa del Carmine.

L’Ordine dei Carmelitani, che rimane proprietario della canonica adiacente la chiesa di corso Mazzini, è uno dei più antichi nella storia della cristianità. Il suo nome trae origine dall’omonima collina sopra la città di Haifa, in Israele, su cui, secondo i libri storici e il Vecchio Testamento, si rifugiò in preghiera intorno all’anno 860 a. C. il profeta Elia. Alcuni Crociati occidentali, tra il 1192 e il 1209, vollero seguire il suo esempio consacrandosi al servizio della Madonna: nacquero così gli “Eremiti di Nostra Signora del Monte Carmelo”. L’arrivo dei carmelitani in Europa è datato 1235, l’anno in cui due religiosi ottennero il permesso di fondare una casa a Valencienne, in Francia. Intanto la Terra Santa veniva progressivamente rioccupata dai mussulmani e l’esodo dei Carmelitani verso l’Europa fu quasi totale. Dal primitivo ramo nacquero i Carmelitani Scalzi, riformati nel 1568 da Santa Teresa d'Avila e da San Giovanni della Croce.

L’arrivo dei frati a Forlì risale invece al 27 agosto 1347, data di fondazione della chiesa dell’Annunziata e del convento. Tal Peppo di Orebono anche a nome della moglie Caterina, fece dono ai Carmelitani di un terreno con casa “in vinea abbatis”, la vigna dell’abate di San Mercuriale. Il nucleo originario di 12 frati elesse come primo superiore il bolognese fra’ Cambio. La chiesa attuale, il più antico luogo di culto carmelitano di Romagna e Marche, è stata radicalmente rifatta nel 1735 su disegno del frate-architetto Giuseppe Merenda.