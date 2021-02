La devozione alla santa patrona: festa della Madonna del Fuoco nel segno della fratellanza

Il Covid non frena l’immutata devozione popolare per la Madonna del Fuoco. Nel giovedì di festa i fedeli non hanno rinunciato al momento di preghiera in Duomo, con la navata centrale divisa in due aree: la parte più ampia, a ridosso del presbiterio, con 400 sedute, mentre quella verso l’ingresso lasciata al flusso dei fedeli diretti alle celebrazioni, o alla devozione nella cappella patronale con la tipica accensione delle candele, senza però poter sostare. Persino la messa pontificale delle 11, celebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, è stata in forma ridotta, con la partecipazione dei vicari foranei ed episcopali nell’impossibilità di invitare tutti i sacerdoti diocesani.

Le celebrazioni solenni in onore della Madonna del Fuoco si sono aperte mercoledì pomeriggio con i primi vespri e il canto delle litanie, seguiti dalla messa presieduta dal vescovo Livio. Giovedì è stata una giornata di celebrazioni eucaristiche a tutte le ore, con la liturgia delle 8.30 presieduta dal vescovo emerito di Forlì-Bertinoro Lino Pizzi. Alle 11 l'appuntamento solenne pontificale presieduto da monsignor Corazza, animato dai cori della Diocesi, con diretta sull’emittente Teleromagna e la partecipazione del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Nell'omelia il vescovo si è focalizzato sul concetto di fraternità, che viene trasmesso anche dall'immagine della patrona: "Mi colpisce come il quadro che prodigiosamente si è salvato da un incendio distruttivo, e che è diventato il seme per la ripartenza, non è semplicemente un quadro con la rappresentazione di Maria e di Gesù Bambino fra le sue braccia. È una notevole biblioteca raffigurate una piccola folla di santi e sante, un popolo nuovo, con rappresentati gli amici di Dio, ognuno con una sua caratteristica particolare. Sarebbe bello trovare il filo che unisce tutte queste figure e che erano il testo interattivo da cui partiva il maestro-catechista che insegnava la storia della salvezza ai giovani alunni della scuola che poi sarebbe andata distrutta. Maria, madre della fraternità".

Ripartenza e speranza. "Lo abbiamo visto in questi mesi - ha proseguito -. Gli unici segni di speranza sono venuti quando gli uomini si sono trattati da fratelli e sorelle. E lo hanno capito anche le popolazioni romagnole, sintonizzandosi spiritualmente e attraverso i mezzi di comunicazione con la processione in solitaria, come con papa Francesco in piazza san Pietro il 27 marzo scorso, ma con l’immagine della Madonna del fuoco, nel pomeriggio del 19 aprile dello scorso anno. Maria vuole salvare anche noi oggi, vuole salvarci dalle fiamme distruttrici del male che lambiscono tante vite. E Maria ci salverà". Quindi un appunto: "Forlì, la Madonna del Fuoco, la Fraternità universale sono da sempre unite, non separiamole mai: ne va del nostro futuro. Soprattutto in questi tempi".