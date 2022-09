Il coraggio di Katia e Zahira, il paese si arricchisce di due nuove attività: "Spirito imprenditoriale"

A quarant’anni dall’ultima edizione, si è svolta nel centro storico di Meldola la “Festa del Rione San Rocco e Praticello”. Le bandiere bianco azzurre, simbolo dello storico rione, hanno fatto da cornice ad un bellissimo momento di festa: gonfiabili, momenti gastronomici, musica con il gruppo Arancia Meccanica, i giochi di Nonno Banter 57 Aps, tatuaggi, esposizione di biciclette d'epoca e lo spettacolo di bolle giganti di Katia Conti hanno divertito grandi e piccini. Per l'occasione Meldola ha festeggiato anche due “nuove” aperture di attività commerciali: "Sogno di Fata" di Katia Conti che ha inaugurato i nuovi locali di via Cavour 123 e "Zahira Hair Style" di Zahira Kanuone, con il cambio di gestione dello storico salone di acconciatura gestito da Carmen Passerini al civico 129 di via Cavour.

Il sindaco Roberto Cavallucci, in occasione del momento inaugurale, si è complimentato con Katia e Zahira "per il coraggio e per lo spirito imprenditoriale; a loro ed a tutti i loro collaboratori un enorme in bocca al lupo da parte dell'intera amministrazione comunale". Dal primo cittadino "un ringraziamento ai tanti i volontari del Rione San Rocco e Praticello ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa incredibile e straordinaria giornata di festa. Un grazie particolare a Dino Pedrizzi, una delle persone che ha contribuito con tanti altri meldolesi alla nascita della festa del rione, che con amore ha conservato, per tutti questi anni, le bandiere ed il gonfalone del rione sicuro che un giorno quella festa sarebbe tornata per portare allegria. Infine un immenso grazie a Carmen, Katia, Zahira, Lorella, Fabrizio, Lola, Stefano e Bruno che hanno permesso all’intera Città di recuperare una delle sue più care tradizioni".