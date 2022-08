Bertinoro, torna la tradizione del Rito dell'Ospitalità: dopo due anni le famiglie potranno accogliere i forestieri

Dopo due anni di stop a causa dell'epidemia da covid-19, le famiglie di Bertinoro potranno tornare a riaprire le porte di casa ai "forestieri" per il pranzo del Rito dell'Ospitalità, che quest'anno si svolgerà domenica 4 settembre. Lo annuncia il sindaco Gessica Allegni attraverso una lettera inviata a tutti gli abitanti del Colle. Il Rito dell’Ospitalità, che ha le sue radici nella tradizione cavalleresca delle casate bertinoresi, si ripropone oggi attraverso le buste legate agli anelli incastonati alla Colonna, all’interno delle quali ci sono i nomi delle famiglie, dei ristoratori, delle associazioni di Bertinoro che in questa giornata di festa offrono il pranzo della domenica.

"La Festa dell'Ospitalità vive quel giorno il suo momento più alto e significativo - ricorda il primo cittadino -. Le famiglie ricevono gli ospiti per il pranzo del giorno di festa, rinnovando così la capacità di far incontrare le persone, creando la possibilità di dialogare, di essere accolti e di fare amicizia grazie ad una buona minestra e all'ottimo vino di Bertinoro. "Celebrare i valori dell’ospitalità e dell’accoglienza è oggi quanto mai necessario e attuale - continua Allegni -. Per Bertinoro, l’Ospitalità è l’elemento fondante in cui la nostra comunità si riconosce attraverso il simbolo che la celebra: la Colonna delle Anella". E' possibile comunicare la disponibilità all’Ufficio Turistico contattando il numero 0543 469291