Il venerdì dell'Ospitalità con l'abbraccio con ai "gemelli" tedeschi e la Cena della Vendemmia

Nel secondo giorno della Festa dell’Ospitalità, Bertinoro dà il benvenuto ai ‘gemelli’ tedeschi di Kaufungen e celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il primo appuntamento di venerdì è alle 18, in piazza della Libertà, dove sarà inaugurata - alla presenza di una delegazione di Kaufungen - la mostra fotografica che celebra i 25 anni del gemellaggio fra i due Comuni. Ad allietare l’evento ci saranno anche le musiche della Banda di Bertinoro. Questa è solo una delle iniziative previste in occasione dell’anniversario. In particolare, da non perdere domenica, alle 18, sempre in piazza, il concerto “Rock E45”, che vedrà uniti i giovani musicisti di Bertinoro e di Kaufungen, coinvolti in un progetto condiviso in questi anni dalle Scuole musicali delle due cittadine.

Ma l’appuntamento clou di venerdì (uno dei più attesi della Festa dell’Ospitalità) è sicuramente la Cena della Vendemmia che, dalle 20, trasformerà piazza della Libertà in una sala da banchetti a cielo aperto. A curare la cena, come da tradizione, sono le associazioni di Bertinoro in collaborazione con le aziende del territorio: Babbi, Caseificio Mambelli, La Via Del Colle, Gelateria KM 7 e i produttori d'olio associati Arpo. In abbinamento al menù a tema territorio, naturalmente, ci saranno i vini del Consorzio “Vini di Bertinoro” serviti e presentati da AIS Romagna. Cena su prenotazione, costo 25 euro. Per prenotazioni e informazioni telefonare allo 0543 469213 oppure inviare una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it) Durante la serata, intorno alle 22,30, è prevista l’esibizione di Luca Maggiore e Maurizio Tassani che presentano il loro “Tassani & Friends” Durante la serata, come in tutti i giorni della festa, sarà in funzione la Navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende.