Grandi nomi protagonisti alla Festa dell’Ospitalità: Davide Cassani omaggia Arnaldo Pambianco e il concerto di Britti

Mentre cresce l’attesa per il Rito dell’Ospitalità, che domenica tornerà ad aprire ai ‘forestieri’ le porte delle case di Bertinoro, grandi nomi sono protagonisti del programma di sabato della Festa dell’Ospitalità. Il primo appuntamento è alle 16, nella chiesa di San Silvestro, dove si terrà la cerimonia di consegna del Premio biennale "Giovanni Gatti”, istituito dall’Amministrazione Comunale e dall’Accademia dei Benigni di Bertinoro come riconoscimento per quelle personalità che abbiano contribuito con la loro opera allo sviluppo culturale, sociale ed economico di Bertinoro e/o della Romagna. Quest’anno il Premio è stato assegnato a Giovanni Molari, Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Nato a Bologna nel 1973, ma con salde radici romagnole, Molari ha un particolare legame con Bertinoro, dove passava le estati a casa dei nonni materni. Non solo: fin dal suo insediamento alla guida dell’Alma Mater Studiorum, i suoi rapporti con l’Amministrazione Comunale sono stati molto intensi ed hanno fatto emergere comuni intenti per rafforzare la presenza universitaria in Romagna e valorizzare il Centro Universitario di Bertinoro e la Rocca. A consegnare il Premio (consistente in un’opera bronzea dello scultore Sandro Pagliuchi) saranno il sindaco Gessica Allegni e il presidente dell’Accademia dei Benigni Giampaolo Amadori.

Alle18, nel Palazzo Comunale, si renderà omaggio all’indimenticabile Arnaldo Pambianco con l’apertura dello spazio a lui dedicato: in mostra ci saranno la sua bici e la maglia rosa della vittoria del Giro d'Italia del centenario (1961), con le foto della sua splendida carriera. All’inaugurazione interverrà un altro grande protagonista del ciclismo italiano, l’ex ciclista e oggi dirigente sportivo Davide Cassani, già ct della squadra azzurra dei pedali. Alle 21,30, nel giardino della Rocca, andrà in scena l’ultimo, attesissimo appuntamento del cartellone di Bertinoro Estate: il concerto di Alex Britti che presenterà il suo ultimo album “Mojo”, interamente strumentale.

A completare il programma di sabato il suggestivo spettacolo itinerante “Carosello” presentato dalla compagnia del Teatro dei Due Mondi per le vie del borgo, a partire dall'ex carceri di via Frangipane, dalle 20.30, mentre alle 22, in piazza della Libertà ci sarà il concerto del Diego Ciccioni Trio. In piazza, naturalmente, sarà attivo lo stand gastronomico con cucina romagnola a cui sabato e domenica si aggiungeranno anche gli amici del comune gemellato di Kaufungen con i loro tipici wurstel e l'immancabile birra. Durante la serata sarà in funzione la Navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende. Programma dettagliato sul sito www.visitbertinoro.it.