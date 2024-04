E' il patrono contro tumori e altre malattie gravi, si torna a celebrare San Pellegrino Laziosi: messa anche in inglese

Il 1° maggio forlivese è caratterizzato dalla ricorrenza di San Pellegrino Laziosi. La festa patronale ha fulcro nella basilica di piazza Morgagni e si snoda, con bancarelle, nelle vie vicine. All'interno della chiesa dei Servi di Maria è possibile pregare davanti al corpo del forlivese vissuto tra il 1265 e il 145, invocato come patrono contro tumori e altre malattie gravi.

Alle 10.30 è in programma la messa Pontificale presieduta dal vescovo Livio Corazza con assistenza del Capitolo della Cattedrale. Saranno presenti le autorità cittadine. Animerà la Liturgia il Gruppo della Fraternità di Comunione e Liberazione. Altre messe sono previste alle 6.30, alle 8, alle 9 (presieduta da padre Pietro Andriotto, priore provinciale dei Servi di Maria), alle 12 (in lingua inglese), alle 13, alle 16, alle 17, alle 18, alle 19. Alle 14, dopo il Rosario, si terrà la Liturgia in onore del Santo e l’unzione con l’Olio benedetto di San Pellegrino. Alle celebrazioni parteciperanno il Gruppo Associazione Volontari Ospedalieri (Avo), l’Associazione di volontariato Gruppo Monte Paolo e il Gruppo Amici di San Pellegrino.

Se all'interno della chiesa forlivese di Santa Maria dei Servi si affolla la gente per assistere a sacre funzioni e pregare davanti all'urna del Santo, fuori abbondano bancarelle colme di cedri da benedire all’interno della chiesa. Quest'usanza non pare essere antica ma è sicuramente caratteristica. Il cedro non è un frutto locale, è un agrume dalla scorza spessa, gialla, e risulta decisamente agro. I pellegrini acquistano i cedri, li fanno benedire nella chiesa dei Servi e a pranzo li consumano. Pare che San Pellegrino stesso abbia impiegato un gran numero di questi agrumi per combattere i malanni degli infermi, in quanto il succo dei grossi limoni è una bevanda anticolerica, antifebbrile e antipestilenziale. Fu chiamato anche “vita dei morti” perché il cedro ha il potere di corrompere i corpi vivi e di conservare i morti; chiarisce la vista, fa sparire le cicatrici, purga e consolida ulcere polmonari. Soprattutto, però, questi agrumi testimoniano uno squarcio di pietà popolare e un omaggio a Pellegrino, con la richiesta di essere, grazie alla sua intercessione, preservati da malattie cancerose.

Il culto a Pellegrino ha lasciato testimonianze in numerose città italiane: Siena, Mantova, Pesaro, Venezia. A Bergamo, per esempio, è una tradizione antica, giustificata dallo status di “Protettore speciale” della città lombarda in vista delle frequentissime grazie e portentosi miracoli. A Torino, nella centrale chiesa di San Carlo c'è una cappella, piuttosto frequentata, dedicata al Santo forlivese. Il 14 giugno 1925, inoltre, veniva dedicata una chiesa parrocchiale a Pellegrino nel quartiere di corso Racconigi. Molto viva, almeno fin dal Seicento, è la devozione al Santo in Spagna. A Vienna, il Santo ha anche oggi numerosi devoti che si raccolgono in una preziosa cappella nella chiesa dei Servi davanti alla quale si inginocchiò anche Papa Paolo VI in visita presso l'imperatore Giuseppe II nel 1782. L'Austria, inoltre, nel 1994 ha emesso un francobollo commemorativo nel 650° anniversario della morte del Santo. Altri luoghi dedicati a Pellegrino sono disseminati nel territorio un tempo facente parte l'Impero Austro-Ungarico. In Francia è presente una “Fraternità di San Pellegrino” fondata da due coniugi i cui tre figli sono morti di tumori e di Aids. Questa fraternità è presente in buona parte del mondo francofono, in Belgio, per esempio, in Canada e altrove. Nei conventi serviti d'Irlanda, una volta al mese si celebra la Messa di San Pellegrino, seguita dalla benedizione impartita con la sua reliquia.

San Pellegrino Laziosi è venerato anche in Brasile, cui è dedicata una Prelazia in Amazzonia e negli Stati Uniti, dove, a Chicago, è presente dal 6 giugno 1993 il Santuario Nazionale di San Pellegrino. In particolare, in Brasile sono sette le parrocchie dedicate a San Pellegrino, anche a Rio de Janeiro e San Paolo, dove le cerimonie liturgiche si tengono sempre il 4 maggio. A Veranopolis c’è un ospedale che si chiama “Sao Peregrino Lazziozi” (con evidente storpiatura del nome). Oruro, in Bolivia, sorge su un altopiano a 3.700 metri sopra il livello del mare: lì, nel santuario della Vergine del Sovacon, uno dei sei altari è dedicato al Santo forlivese. A Manila, nelle Filippine, c'è una numerosa comunità, sorta nei primi anni '80 del Novecento, che si è irradiata anche nelle periferie più povere, dove è stata fondata, nel 1985, la parrocchia di San Pellegrino Laziosi. I serviti oggi presenti a Forlì sono originari di quei luoghi.