La discoteca del centro riapre con la festa degli studenti di terza media: "Celebriamo il ritorno alla socializzazione senza eccessi"

La discoteca "ControSenso" di via Dei Filergiti ospiterà venerdì sera, a partire dalle 20, "Ritorno al futuro fluo - Il ballo delle terze", l'evento di fine anno riservato a tutti gli studenti di terza media di Forlì. Tra gli organizzatori dell'appuntamento c'è Matilde Montanari, la cantante e studentessa forlivese di 16 anni del liceo artistico musicale "Canova" impegnata a Forlì anche nel progetto 'Big Fun No Trip' (divertimento senza sballo). "Finalmente si torna a festeggiare la fine della scuola all’insegna del sano divertimento - esclama Matilde -. Durante la serata, infatti, verranno servite solo bevande e cocktail rigorosamente analcolici". Durante la sera i ragazzi potranno indossare un tocco fluorescente.

"Con 'Ritorno al futuro' si vuole sottolineare un ritorno alla normalità che ormai da due anni ci siamo abituati a non avere, un ritorno alla socializzazione sana tra i ragazzi", conclude. La discoteca riapre dopo esser stata colpita da un provvedimento firmato dal questore Lucio Aprile ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. E la stessa Matilde, attraverso ForlìToday, aveva lanciato un appello alle autorità per consentire la riapertura del locale per l'evento riservato a tutte le classi terze delle scuole medie di Forlì organizzato anche con la collaborazione delle associazioni dei genitori.