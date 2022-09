Modigliana baciata dal sole per le Feste dell'800: tantissimi visitatori incantati dai quadri viventi

Modigliana baciata dal sole per le Feste dell'800. "Dopo la pioggia di sabato che per fortuna non ha arrecato danni, e il forte abbassamento di temperatura, la giornata di domenica si è dimostrata perfetta per accogliere i tantissimi visitatori che con la loro presenza hanno dato anima alla festa - afferma il sindaco Jader Dardi -. Davvero un bel risultato per le Feste dell'800, che quest'anno si sono presentate ancora più accoglienti, partecipate e innovative".

"Sono tante le persone, molte da fuori provincia, che hanno apprezzato una Modigliana vestita a festa che celebra la sua storia prendendo spunto dall'arte di Silvestro Lega, celebrato quest'anno anche con una riedizione del Caffè Michelangiolo, il luogo di incontro letterario frequentato a Firenze da Silvestro Lega - prosegue Dardi -. E poi la Pinacoteca, la Casa Museo di Don Giovanni Verità a ricordare la partecipazione di Modigliana al Risorgimento. Il set fotografico, i cortili aperti, il giardino delle suore di clausura, il tutto nel contesto dei quadri viventi con le riproduzioni delle opere di Lega. Davvero tanti i figuranti e le persone vestite a tema che hanno dato vita alla festa, un grandissimo grazie a tutti loro, agli organizzatori impegnati de mesi nella selezione dei quadri, nella ricerca dei figuranti e nell'allestimento.

Dal primo cittadino "un grazie sincero ai volontari della Pro Loco che hanno allestito gli stand gastronomici e hanno accolto i tanti visitatori. Un ringraziamento meritato alle tante attività e associazioni che hanno accolto l'invito di aprirsi alla accoglienza dei visitatori ed hanno contribuito a rendere Modigliana ancora più accogliente. Molto bello anche l'incontro con gli amici della delegazione di Monbazillac con cui siamo gemellati, ricevuti al mattino in municipio, che hanno partecipato anche loro alla riuscita di questa bella edizione delle feste dell'800 arricchite dalla mostra su Mazzini allestita presso la chiesa della Misericordia e visitabile fino a domenica 25 settembre".