Nel forlivese ultima domenica di settembre all’insegna delle feste parrocchiali

Nel forlivese, l’ultima domenica di settembre è all’insegna delle feste parrocchiali, A Coriano, nella chiesa dedicata a San Giovanni Battista, il 25 si venera la Madonna della Tenerezza, con sante messe alle 9.00, 11 celebrata dal parroco don Enzo Scaioli e 18.30. Alle 15.30 processione in onore della madre di Cristo e conclusione in chiesa con l’atto di Affidamento a Maria. Dalle 16.30 scatta la festa popolare con animazioni, giochi e concerto della scuola “Messaggio Musicale Federico Mariotti”, seguita alle 19.30 dall’estrazione della lotteria. In preparazione alla festa, giovedì 22, alle 20.45, è in programma l’incontro con Silvio Cattarina, psicologo ed educatore, fondatore della comunità di accoglienza “L’imprevisto”. Sabato 24, alle 16.30, festa di inizio catechismo con bambini e famiglie.

Dalla prima periferia cittadina passiamo in pieno centro storico: sempre domenica, a Schiavonia va in scena la Festa dell’Addolorata. L’avvio, sabato 24 alle 20.45, coincide con “Oh Madonna tu sei la sicurezza della nostra speranza”, meditazioni e pensieri mariani dai testi di don Luigi Giussani, rosario e litanie. Domenica sante messe alle 8.30 e 11 celebrata dal parroco don Nino Nicotra, alle 15 recita del rosario e, alle 16 festa insieme con mercatino giochi e animazione proposti dalla “Compagnia quelli della via”.

Dal cuore pulsante della città si punta su Roncalceci. Anche la frazione ravennate incardinata nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, domenica celebra la festa della Madonna Addolorata. Il programma prevede sabato 24, alle 17.30, la recita del rosario, con a seguire la santa messa. Domenica 25, alle 11, santa messa celebrata dal parroco don Fabio Castagnoli. Rapido dietrofront e si fa rotta verso la collina. A Grisignano, nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, continua fino al 25 settembre la festa della Madonna del Rosario, con momenti conviviali, preghiere e testimonianze. Se mercoledì 21, alle 20.45, sono in programma alcune riflessioni sulla vita della Beata Benedetta Bianchi Porro, giovedì 22, alle 19.30, il parroco don Massimo Masini presiederà la santa messa seguita dalla processione nel piazzale antistante la chiesa. Il 24, alle 19.30 messa prefestiva, domenica 25, alle 10, liturgia solenne celebrata dal parroco, con apertura della mostra fotografica dal titolo “In-grigi-amo” già proposta in aprile nell’Area Verde di Via Dragoni. In dodici pannelli, attraverso gli scatti di Matteo Turci e le parole di Gigliola Casadei, vengono affrontati il valore e la fragile umanità di cui la persona anziana è testimone e portatrice. Alle 12.30 pranzo comunitario, seguito da giochi e animazioni.