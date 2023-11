Alba celebra il secolo di vita preparando i cappelletti per la sua festa del centenario

Un secolo di vita, festeggiato preparando con cura i cappelletti. Compleanno speciale per Alba, ospite alla "Residenza della Città", struttura per anziani nel cuore del centro storico di Forlì. Il traguardo delle cento candeline è stato celebrato lo scorso 20 novembre alla presenza dell'assessora alle politiche sociali Barbara Rossi. "Alba che solo qualche mese fa aveva sostenuto un intervento di cataratta ed è subito tornata a fare le parole crociate e a leggere con piacere", spiegano dalla struttura. Una festa speciale, per la neo centenaria, circondata dall'affetto degli altri ospiti, preparando con cura i cappelletti. Proprio come avvenuto circa un anno fa per il festeggiamento dei 100 anni di Maria in cui l'ospite aveva preparato le tagliatelle.

L'assessora Rossi ha presenziato al passaggio di consegna del "diadema dei 100". "L'elemento fondante della Residenza della Città - spiegano dalla struttura - è la capacità di integrazione tra gli ospiti ed uno sguardo sempre anche ai familiari per una lotta congiunta verso la solitudine. La struttura infatti con i propri professionisti, tra cui la psicologa Fausta Martino esperta in psicologia dell'invecchiamento, cerca di offrire percorsi non solo di intrattenimento ma anche di stimolazione cognitiva e di attività occupazionali. L'importanza del contrasto alla solitudine avviene anche attraverso la recente attivazione del centro diurno proprio con l'obiettivo di non lasciare più soli gli anziani".