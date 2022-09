Il Festival del Buon Vivere arriva alle 13° edizione: il tema di quest'anno è la "relazione"

Forlì torna ad essere la capitale del 'Buon Vivere'. Si svolge da sabato 17 a domenica 25 settembre la tredicesima edizione del Festival del Buon Vivere 2022 intitolato ?in Relazione?, con una speciale anteprima lunedì 12 settembre alle 21 al Teatro Diego Fabbri col ritorno in città di Frida Bollani Magoni in concerto.

Il Festival del Buon Vivere è l?appuntamento che la Romagna dedica ai temi della coesione, dell'equità, del benessere, dell'innovazione e della cultura come fondamenta su cui, dal presente, mettersi in relazione per costruire un futuro durevole. "Un evento sempre più percepito come una piattaforma, dove ognuno, nelle differenze, può esprimere la propria idea di buon vivere, che creare una comunità plurale e in relazione", spiega l'organizzatrice Monica Fantini.

E aggiunge Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì: "Quando si parla di festival, si parla sempre di novità ma qui vale la pena sottolineare le conferme e le continuità del solco del Festival del Buon Vivere: le conferme di grandi ospiti, le tantissime associazioni coinvolte, più di cento, i tanti linguaggi artistici che si incrociano, l?attenzione costante alla solidarietà sociale e alle problematiche di genere e delle differenze generazionali". Un festival, aggiunge il sindaco Gian Luca Zattini, "sottolinea il concetto del 'Noi'. Il Festival del Buon Vivere è diventato ormai patrimonio cittadino e da qui si è allargato a tutta la Romagna.

L'evento gode del sostegno della Regione Emilia-Romagna, che lo considera un volano turistico del territorio, e d'altra parte è abbinato ad una grande mostra fotografica (quest'anno il tema è 'Civilization') e realizzato nel principale contenitore turistico della città, il San Domenico e il suo piazzale antistante. Commenta l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: "Tutte le iniziative che stimolano dei dibattiti riempiono il territorio di contenuti 'alti' che possono diventare un veicolo importante per il turismo".

Il festival

Quest?anno il Festival del Buon Vivere, che si svolge in gran parte nell?area dei Musei di San Domenico a Forlì, ha chiamato a raccolta e messo "In relazione" (il titolo dell'edizione 2022, ndr) grandi figure della musica quali Frida Bollani Magoni (lunedì 12), Andrea Mirò (mercoledì 21) e Mogol (venerdì 23), ha chiesto a grandi giornalisti come Matteo Caccia (giovedì 22), Beppe Severgnini (venerdì 23), Silvia Sciorilli Borelli (sabato 24), Claudia ?Elasti? de Lillo (sabato 24) e Francesca Mannocchi (domenica 25) di raccontare il mondo contemporaneo, visto dal loro speciale osservatorio.

Il Festival ha invitato e in certi casi riportato in città scrittrici e autori che nelle loro opere mettono al centro la persona, l?educarci a rendere il nostro tempo migliore mai solo per noi stessi, fra gli altri, Federico Taddia (mercoledì 21), Carlotta Vagnoli (giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24), Ilaria Gaspari (venerdì 23), Giorgia Soleri (sabato 24). Inoltre, domenica 25, avremo l?onore di ascoltare il Premio Nobel per la Pace Nadia Murad (in conclusione del trentennale della Fondazione Cassa dei Risparmi), attivista per i diritti umani. Nella stessa giornata, interverrà l?ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo per completare una intera sessione dedicata alle relazioni di pace.

Anche quest?anno il programma del Festival si dipana in appuntamenti dedicati alle scuole che si svolgono la mattina alle 10, numerosi appuntamenti pomeridiani a cura delle associazioni, un appuntamento nel tardo pomeriggio, alle 18, più il fitto calendario di eventi serali alle 21. Gli eventi sono gratuiti, in presenza e senza necessità di prenotare.