Festival dei buskers, vietati gli alcolici in vetro e lattine nelle serate dell'evento

Sta per iniziare la trentesima Edizione del Festival Internazionale di arti performative, circo, teatro, musica intitolato nel 2021 “Incredibili realtà”. La manifestazione, organizzata da Pro Loco Santa Sofia, si terrà il 12 agosto a Corniolo in collaborazione con Pro Loco Corniolo Campigna e proseguirà dal 13 al 15 agosto a Santa Sofia.Per questioni legate alla sicurezza sanitaria, la manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle normative vigenti e per accedere al Festival sarà obbligatorio esibire il Green Pass (non richiesto sotto i 12 anni). Per maggiori informazioni sugli spettacoli, sulle normative e per acquistare i biglietti on line: www.distradainstrada.com

In occasione della manifestazione, il Comune di Santa Sofia ha, inoltre, emesso una specifica ordinanza in cui sono individuate alcune misure precauzionali volte a consentire lo svolgimento della manifestazione evitando l’abuso di bevande alcoliche nonché episodi di eventuale danneggiamento dell’arredo urbano causato dall’abbandono dopo l’uso di contenitori di bevande, in particolare quelli di vetro, sia integri che in frantumi al di fuori degli appositi contenitori. Per questo motivo, dalle 15.00 all'una di notte, nelle giornate svolgimento della manifestazione, è fatto divieto di effettuare la vendita e la somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro o in lattine: le bevande dovranno essere servite esclusivamente in contenitori biodegradabili, diversi da vetro e lattine. Tale divieto non riguarda le bevande consumate all'interno dei pubblici esercizi delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all’interno delle occupazioni temporanee. Inoltre, come da ordinanza n. 18 del 18/06/2018 relativa alla “Gestione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico”, durante le giornate della manifestazione i cani circolanti in luoghi pubblici affollati dovranno indossare idonea museruola ed essere tenuti al guinzaglio non superiore a 1,5 metri.