Festival del fundraising, da Romagna Iniziative quattro "pass" per chi lavora nella associazioni sportive

A Riccione, dal 5 al 7 giugno 2023, si terrà il "Festival del fundraising", il più grande Festival della comunità europea per il Fundraising con oltre 100 eventi formativi e la presenza di menti brillanti dell’universo del no profit (fundraiser, le istituzioni, i media, le aziende) per parlare di innovazione, nuove tendenze, fundraising, sostenibilità sociale ed economica. Il costo del pass per partecipare alla tre giorni di incontri e formazione è 399 euro, acquistabile sul sito dell’evento.

Romagna Iniziative mette a disposizione 4 borse di studio, “4 pass sospesi", riservati a chi lavora all’interno delle organizzazioni sportive delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini. I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare alla 16° edizione del Festival del Fundraising.

“Siamo consapevoli di come i temi del reperimento di nuove risorse - sostiene in presidente di Romagna Iniziative Marco Fabio Rondoni – siano sempre più determinanti per tutte le associazioni, per proseguire e rilanciare le proprie attività, per continuare a generare valore per il territorio, ma anche per costruire relazioni più solide con i propri sostenitori, trovarne di nuovi e farsi conoscere. Per questo vogliamo promuovere progetti che possano rendere più solide e strutturate le associazioni che collaborano con il Consorzio, investendo nella loro formazione e fornendo loro le competenze pratiche necessarie per progettare, raccontare e promuovere le proprie attività.”

L’edizione 2023 del Festival del Fundraising avrà un percorso interamente dedicato allo sport, un settore fatto di belle realtà che ha bisogno di maggiori risorse per allargare l’offerta dei propri servizi e permettere una migliore fruizione di quelli attuali. Il percorso Fundraising per lo Sport si terrà il 6 giugno all’interno dei tre giorni del Festival del Fundraising e sarà un approfondimento sul mondo sportivo dove conoscere meglio partnership con aziende, fondazioni, bandi, per comunicare la propria causa ma anche condividere esperienze con altre realtà sportive e non solo. Momenti di confronto con le istituzioni sportive, casi pratici di successo e comprendere le potenzialità della raccolta fondi saranno l’obiettivo di questa edizione.

Le selezioni saranno a cura del Festival del Fundraising. Le richieste dovranno pervenire entro il 12 maggio 2023, la valutazione delle candidature sarà completata entro il 20 maggio 2023.