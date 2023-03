Festival del Fundraising, mai così tanti iscritti a quattro mesi dal taglio del nastro

L’entusiasmo, la curiosità, i percorsi di apprendimento e il ricco calendario di iniziative trainano la sedicesima edizione del Festival del Fundraising in programma a Riccione dal 5 al 7 giugno. Il più grande evento di comunità a livello europeo sul tema della raccolta fondi e del nonprofit sfora quota mille partecipanti e ingrana la quinta per la prossima fase di adesioni. “Siamo molto contenti di questo primo traguardo - dichiara Stefano Malfatti, presidente del Festival -. Non ce lo aspettavamo e ciò ci inorgoglisce. Al di là dei numeri, il boom di partecipanti a questa intensa full immersion di formazione e networking in programma a Riccione, comporta una grande responsabilità e la consapevolezza che l’interesse della comunità scientifica e popolare attorno alle sfide del nonprofit e della sostenibilità è in continua crescita.”

A solleticare l’appetito e la voglia di mettersi in gioco di fundraiser e semplici cittadini è la varietà e il numero degli speakers che saliranno sul palco del Pala Congressi, i nuovi format di approfondimento, le decine di forum e gli inediti percorsi tematici costruiti attorno alle sfide della cultura, dello sport e della sanità. “Considerato che questo è un risultato parziale e che è ancora possibile acquistare il pass a una tariffa scontata, siamo fiduciosi di poter chiudere la campagna iscrizioni con numeri ancora più alti, sintomo di un clima effervescente che si respira tra gli addetti ai lavori e tutti coloro che per la prima volta si affacciano con spirito di crescita al mondo del nonprofit”, conclude Malfatti. C’è infatti tempo fino al 31 marzo per acquistare il pass in promozione e vivere le tre giornate del Festival a Riccione.