Festival del videoclip all'aeroporto: una lunga sfilza di vip da Bennato a Mario Biondi

Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’alessio, Luis Fonsi, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Andrea Morricone con Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Renzo Rubino, Jack Savoretti, Sparks, Travis: ad annunciare gli altri grandi ospiti, dopo J-Ax, del Festival internazionale del videoclip musicale che si svolgerà in un mega drive-in a Forlì il 27, 28 e 29 agosto è l’assessore Andrea Cintorino, promotrice dell’evento che parla di “nomi del panorama musicale nazionale e internazionale mai visti nel nostro territorio e che questa amministrazione ha fortemente voluto per fare di questa manifestazione una vetrina d'eccezione per Forlì e tutta la Romagna”.

“Sarà un evento spettacolare quello che la città di Forlì si appresta ad ospitare nel suo aeroporto nella formula, assolutamente inedita, del drive-in. Artisti di fama nazionale e non solo si alterneranno sul palco del festival internazionale del Videoclip in una location d'eccezione, individuata ad hoc per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid e lo svolgimento di esibizioni musicali e d'intrattenimento mai viste nel nostro territorio”, sempre Cintorino. Parte del ricavato dei biglietti sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto di Music Innovation Hub, in collaborazione con FIMI e Spotify a supporto dei professionisti del settore dello spettacolo, seriamente colpiti dalla crisi.