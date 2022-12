Festival della Cultura Tecnica, open day al "Matteucci"

Venerdì 2 dicembre dalle ore 18:00 le porte del “ Matteucci” saranno aperte in occasione dell’Open Night dell’Istituto nell’ambito della IX edizione del “ Festival della Cultura Tecnica” avente ad oggetto una riflessione sulla tematica “Lavoro dignitoso e crescita economica”. Le famiglie ed i giovani potranno partecipare all’evento incontrando, oltre al Dirigente scolastico Giuseppina Tinti, esperti del settore per una riflessione collettiva su tematiche essenziali quali il lavoro e la crescita del Paese, intesa non come mero sviluppo economico, ma evoluzione della società e dei suoi valori fondanti.

Rino Germanà, ex Questore di Forlì, Raffaella Zaccheroni , consulente Viaggi e Destination Manager, Arturo Vianello, allenatore dell’Asd Edelweiss di Forlì, accompagneranno gli ospiti in una riflessione collettiva illustrando le peculiarità della loro esperienza professionale ed umana. Per ogni ulteriore informazione il sito d’Istituto : www.itematteucci.edu.it .