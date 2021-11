Festival della Traduzione, il bilancio dell'assessore Melandri: "Pronti a fare il bis"

925 le persone che si sono registrate in presenza e oltre 2400 i collegamenti online, in diretta streaming. Sono questi i numeri della prima edizione del Festival della Traduzione “Con altre parole”, promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Comune di Forlì e il Campus, svoltosi nella bellissima cornice dell’Auditorium di San Giacomo, dal 21 al 23 ottobre scorsi.

Tre giorni di dibattiti e riflessioni sull’esperienza del tradurre e l’importanza di un uso consapevole e responsabile delle parole nella società contemporanea. Le parole, strumento principale per chi ogni giorno è chiamato a mediare tra lingue e culture diverse, sono state al centro di ogni intervento: da quelle esplorate durante la profonda riflessione filosofica proposta da Vito Mancuso, a quelle cariche delle tensioni e dei problemi di questo tempo, caratterizzato dalla pandemia, in ambito economico con Carlo Cottarelli, o medico con Franco Trevisani.

"Il Festival, nella sua prima edizione, è stato un susseguirsi di stimolanti momenti di confronto e di dibattito - commenta l'assessore alla cultura Valerio Melandri - attraverso linguaggi diversi, musica, fumetto, arte figurativa, cinema, è stato possibile sperimentare come la traduzione, nonostante la scarsa consapevolezza che ancora oggi possiamo constatare, costituisca il centro di ogni forma espressiva e di comunicazione umana. Quest’Amministrazione, nel suo ruolo di partner dell’evento, è pronta a fare la sua parte anche il prossimo anno mettendosi al servizio del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell’Università di Bologna per organizzare una seconda e ancora più ricca edizione del Festival".