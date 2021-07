Festival di Castrocaro 2021: biglietti in palio per chi fa shopping nel comune termale

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole mette in palio 40 posti alla serata finale del Festival di Castrocaro 2021 che si terrà domenica 1 agosto al Padiglione delle Feste. Per partecipare occorrerà dall'11 al 25 luglio compresi fare un acquisto pari o superiore a 50 euro con un unico scontrinoin uno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi o parrucchieri-estetisti del territorio termale. Quindi andrà compilato il coupon a disposizione presso i negozi, inserendolo in un'apposita urna.

L’estrazione avverrà il giorno mercoledì 28 luglio alle 11 all'ufficio del Turismo del Comune. I vincitori saranno contattati telefonicamente al numero indicato nel coupon di partecipazione. Il concorso è riservato ai maggiorenni. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del concorso in oggetto e nel rispetto delle norme della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e smi. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.