Festival di Caterina, dopo un'anteprima sold out continua il viaggio alla scoperta della 'tigre di Romagna'

Sold out il 5 maggio per l’Anteprima del Festival “Caterina Sforza di Forlì. L’anticonformista. 2022”, diretto da Eleonora Mazzoni, che si è tenuta al refettorio dei Musei San Domenico, questa settimana si prosegue con il secondo appuntamento dedicato a Caterina Sforza, al suo tempo (e al nostro). L'incontro di giovedì partirà proprio dagli “Experimenti” di Caterina Sforza, un viaggio affascinante tra le pagine scritte dalla Signora di Forlì. Erbe, ricette alchemiche e prodigiosi unguenti sono la testimonianza di una mente brillante e curiosa, capace di coltivare e ampliare le proprie conoscenze nonostante la difficile condizione femminile del tempo.

Acqua celeste, infusi per tinte lucenti, consigli per far risplendere la pelle e ricette d’amore, in questa seconda lezione, ci guideranno attraverso la storia di donne incredibili e anticonformiste che hanno lasciato il segno nel mondo della cura, della bellezza, della scienza e della medicina. Aprirà l’incontro del 12 maggio Marco Viroli scrittore, giornalista e biografo di Caterina Sforza, per poi passare il testimone alla Professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, che ci racconterà come le donne si siano da sempre assunte funzioni di cura, tramandandosi saperi antichi e pratiche volte alla tutela della salute e di come, purtroppo, siano poi state ostacolate nell’acquisire una riconosciuta capacità in questo settore.

Solo in epoca recente alle donne è stato riconosciuto il diritto di esercitare sia in campo medico che scientifico, come scopriremo insieme a Muzzarelli partendo proprio da una recente ricerca scientifica sulla loro funzione di curatrici, pubblicata su “New England Journal of Medicine” . Cambio di location per gli appuntamenti di mercoledì 12 e 19 maggio che si terranno alla Fabbrica della Candele alle 11, sempre rivolti agli studenti degli istituti superiori, agli universitari e aperti a tutta la cittadinanza. Prossimo appuntamento giovedì alle 11 alla Fabbrica delle Candele.