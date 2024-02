Fials attacca Ausl Romagna: "Manca rispetto su reperibilità e diritto al pasto. Andremo in tribunale"

Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ausl Romagna finisce nel mirino del Segretario regionale di Fials Emilia-Romagna, Alfredo Sepe. Al centro della "lite" c'è la riorganizzazione del servizio, con il sindacato che si dice pronto al contenzioso in Tribunale. Fials afferma di aver inviato una diffida all'Ausl "per il mancato rispetto della normativa sulla reperibilità, il diritto al pasto e la mancata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ma le violazioni che preoccupano la Fials riguardano anche il mancato coinvolgimento del comitato unico di garanzia (ex comitati paritetici mobbing). Così come la mancata partecipazione al progetto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

"L'Azienda USL della Romagna potrebbe essere citata in giudizio per adempimento di natura contrattuale e normativa", attacca ancora il sindacato che aggiunge che una "nota dolente per la direzione romagnola è l'attribuzione di competenze relative al mantenimento della catena del freddo dei vaccini, attività che i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro non sono tenuti a svolgere, essendo di competenza di altre professioni sanitarie. La suddetta dinamica potrebbe anch'essa finire nelle mani del magistrato di turno". Il segratario Sepe conclude: "Siamo pronti ad intraprendere tutte le azioni necessarie contro la direzione della USL della Romagna. A differenza degli altri sindacati che fingono di litigare con i vertici aziendali e poi firmano accordi contro i lavoratori in cambio di qualche incarico. Ci batteremo anche contro di loro, visto che il nostro scopo è tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici in piena onestà, legalità e coscienza".