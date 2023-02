Fiamme e fumo in un capannone: attivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Si è reso necessario l'intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere un rogo che si è sviluppato martedì mattina in un capannone artigianale in via Persiani. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 10.30. Le squadre giunte sul posto sono riusciti ad individuare le fiamme all'interno della struttura completamente invasa dal fumo grazie all'utilizzo di termocamere, spegnendole e limitando i danni, ripristinando le condizioni di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.