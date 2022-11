Fiamme in Tangenziale: a prendere fuoco un mezzo pesante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre nella prima serata di lunedì in Tangenziale a seguito di un incendio che ha interessato un mezzo pesante. Il personale del 115 ha provveduto allo spegnimento del rogo del camion, un autotreno adibito al trasporto di materiale plastico, ed alla sua messa in sicurezza. Non si segnalano feriti. Per i rilievi di legge hanno operato i Carabinieri.