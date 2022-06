Fiamme in un appartamento, rapido intervento dei Vigili del Fuoco: tre lievi intossicati

Tre persone lievemente intossicate. È questo il bilancio di un incendio in un’abitazione avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Rusticali. L’allerta al 115 è giunta poco prima delle 18. Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute in via Rusticali.

In particolare le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina. I pompieri hanno provveduto ad estinguere le fiamme ed assistere tre persone per poi affidarli al personale di Romagna Soccorso. Sul posto hanno operato i Carabinieri per i rilievi di legge.