Fiamme in un cantiere edile, le fiamme attaccano il tetto: intervento in forze dei Vigili del Fuoco

Fiamme venerdì mattina in un cantiere edile in via Tovini, una traversa di via Antonio Masetti, dove sta sorgendo un'abitazione. La richiesta d'intervento al 115 è giunta poco prima delle 11, con un intervento in forze dei Vigili del Fuoco di viale Roma. Hanno operato infatti quattro squadre, anche con l'ausilio dell'autoscala. L'azione tempestiva dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme, limitandolo ad una porzione di tetto. Poco dopo le 12 i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni. Al vaglio le cause che hanno innescato il rogo, che non ha causato feriti.