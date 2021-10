Fiamme in un garage, un intossicato. Messe in sicurezza due bombole di gpl

Fiamme nella prima serata di martedì in un'abitazione in via Chiusarola. Il rogo si è sviluppato poco prima delle 29 in un garage. Sul posto sono accorse 3 squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. All'interno del garage vi era materiale vario tra cui due bombole di gpl. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale di Romagna Soccorso per prestare cure ad una persona per inalazione di fumo.