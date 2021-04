Fiamme nel fienile, intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono interventi nel pomeriggio di lunedì per un incendio che si è sviluppato in un capannone agricolo adibito ad attrezzaia e fienile

I vigili del fuoco sono interventi nel pomeriggio di lunedì per un incendio che si è sviluppato in un capannone agricolo adibito a attrezzaia e fienile nel territorio del comune di Meldola. I pompieri sono sopraggiunti con due squadre per bloccare un rogo, fermato sul nascere, che ha attinto il deposito della paglia, un capannone di circa mille metri di pertinenza di un casa che si trova sulla strada tra Meldola e Fratta Terme. L'intervento si è sviluppato tral le 17,30 e le 18.45. Le fiamme si sono prapagate anche alle sterpaglie vicine. I danni sono limitati.