Fiamme in una cooperativa agricola, bruciato un fienile: animali in salvo

Alcuni capannoni in fiamme. Vigili del Fuoco in azione giovedì mattina nella sede della Cooperativa Cta di Premilcuore. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 8.30, mobilitando diversi mezzi e uomini del comando provinciale di viale Roma. Subito sono stati messi in salvo gli animali che si trovavano all'interno della stalla. A bruciare almeno due capannoni, all'interno dei quali si trovavano quintali e quintali di fieno. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche. La nuvola di fumo e le successive sirene hanno attirato le attenzioni della popolazione.

A metà mattina l'intervento del personale del 115 era ancora in corso e sicuramente richiederanno diverse ore prima di avviare le operazioni di bonifica. Restano contemporaneamente ancora da chiarire le cause che hanno dato vita all'incendio.